Elazığ'da hasarlı binanın yıkımına mahsur kalan kediler için ara verildi
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Elazığ'da hasarlı binanın yıkımına mahsur kalan kediler için ara verildi

Elazığ'da hasarlı binanın yıkımına mahsur kalan kediler için ara verildiELAZIĞ'da meydana gelen 6.8'lik depremde ağır hasar gören 7 katlı binanın yıkımı sırasında, içeride 1'i yavru 2 kedinin bulunduğu fark edildi.

01.06.2020 21:11 | Son Güncelleme: 01.06.2020 21:15

Elazığ'da hasarlı binanın yıkımına mahsur kalan kediler için ara verildi

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8'lik depremde ağır hasar gören 7 katlı binanın yıkımı sırasında, içeride 1'i yavru 2 kedinin bulunduğu fark edildi. Yıkım, kediler kurtarılana kadar durduruldu. Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra ağır hasar gören binaların yıkımı planlı şekilde sürerken, merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi'nde yıkımına başlanan 7 katlı binanın en üst katında 1'i yavru 2 kedinin olduğu fark edildi. Çalışanlar, durumu firma yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine yıkımın kediler kurtarılana kadar durdurulmasına karar verildi. Kediler yıkım ekibinin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.Kedilerin kurtarılmasının ardından binada yıkım işlemlerine devam edildi.

Elazığ'da hasarlı binanın yıkımına mahsur kalan kediler için ara verildi

Kaynak: DHA

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