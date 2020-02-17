: Elazığ'da hasarlı bina böyle yıkıldı

17.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:56

Elazığ'da 6.8'lik depremde hasar gören apartman, kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anı saniye saniye görüntülendi.

Merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan ve 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde hasar gördüğü öğrenilen 6 katlı apartman, kontrollü bir şekilde yıkıldı. Binanın çökme anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Öte yandan, bugün saat 14.42'de de merkez üssü Sivrice olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

Kaynak: İHA

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