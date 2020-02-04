Elazığ'da hasar tespit ve yıkım çalışmaları havadan drone ile takip ediliyor
Haberler » Güncel » Elazığ'da hasar tespit ve yıkım çalışmaları havadan drone ile takip ediliyor - Haber

Elazığ'da hasar tespit ve yıkım çalışmaları havadan drone ile takip ediliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, Elazığ'da deprem sonrası başlatılan hasar tespit ve yıkım çalışmaları havadan drone ile takip ediliyor.

04.02.2020 23:58 | Son Güncelleme: 04.02.2020 23:58
Elazığ'da hasar tespit ve yıkım çalışmaları havadan drone ile takip ediliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, 'da sonrası başlatılan hasar tespit ve yıkım çalışmaları havadan drone ile takip ediliyor.  

Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum bugün Mustafapaşa Mahallesi'nde yıkım çalışmalarını yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu. 

Bakanlık tarafından Sürsürü ve Mustafapaşa Mahalle'lerindeki hasar tespit ve yıkım çalışmaları havadan drone ile takip ediliyor.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler