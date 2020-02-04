04.02.2020 19:59 | Son Güncelleme: 04.02.2020 20:02

Elazığ'da hasar tespit ve yıkım çalışmaları havadan drone ile takip ediliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, Elazığ'da deprem sonrası başlatılan hasar tespit ve yıkım çalışmaları havadan drone ile takip ediliyor.

Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum bugün Mustafapaşa Mahallesi'nde yıkım çalışmalarını yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.

Bakanlık tarafından Sürsürü ve Mustafapaşa Mahalle'lerindeki hasar tespit ve yıkım çalışmaları havadan drone ile takip ediliyor.

Kaynak: DHA

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