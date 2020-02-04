Elazığ'da Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı
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Elazığ'da Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında, İlbank Elazığ Bölge Müdürlüğü'nde Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor.

04.02.2020 00:30 | Son Güncelleme: 04.02.2020 00:34
Elazığ'da Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı

İçişleri Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı 'un başkanlığında, İlbank Bölge Müdürlüğü'nde Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor.


İçişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında, İlbank Elazığ Bölge Müdürlüğü'nde Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildiğini bildirdi. Paylaşımda, toplantıya ilişkin fotoğrafa da yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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