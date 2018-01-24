Elazığ'da Harput ve Kent Müzesi Kuruluyor

Elazığ'da Harput Müzesi ve Kent Müzesi kurulması için çalışmalar başlatıldı.



Harput Vakfından yapılan açıklamada, kurulacak müzelere değerli ve tarihi nesnelerle katkı sunan vatandaşların isimlerinin müzelerde yaşatılacağı bildirildi.

Harput'ta yapılan çalışmalarda ortaya çıkarılan tarihi eserlerin yanında vatandaşların evlerinde geçmişten bugüne hatıra olarak sakladıkları tarihsel değeri olan eşyaların kendi isimleri ile sergileneceği belirtilen açıklamada, şunlar yer aldı:

"Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Harput'un kadim tarihi kronolojik olarak aktarılarak ziyaretçilerin tarihte yolculuk yapması sağlanacaktır. Harput Vakfı, bu çalışmayla eşsiz bir tarih ve kültür birikimine sahip olan kentimizin sosyal kültürel yapısını geliştirerek, gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılmasını sağlayacaktır."