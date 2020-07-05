Elazığ'da Harput'tan izlenen dolunay, hayran bıraktı Elazığ'da kızıla bürünen dolunayı izlemek isteyenler tarihi Harput mahallesine çıkarak bol bol fotoğraf çekti.

Elazığ'da kızıla bürünen dolunayı izlemek isteyenler tarihi Harput mahallesine çıkarak bol bol fotoğraf çekti.

Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi kızıla bürünen dolunay Elazığ'da da gözlemlendi. Çekilen görüntülerde Ay'ın kızılımsı anı kartpostallık manzara oluşturdu. Kentte dolunayın muhteşem anını görmek isteyenler ise tarihi Harput Mahallesi'ne çıkarak o anları cep telefonları ile kaydetti.

Keban ilçesinden ailesi ile birlikte gelerek tarihi ana şahit olduklarını ifade eden İbrahim Akbulut,çocuklarla geldiğini, ayın kendilerini etkilediğini söyledi.

Şehir manzarası ile birlikte ayın çok güzel olduğunu dile getiren Mustafa Berat Işık ise, "İlk önce ay kırmızıydı. Daha iyi bir şekilde görelim diye Harput'a çıktık" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA