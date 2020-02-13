Elazığ'da hamile ve engellilere idari izin

13.02.2020 19:55 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:55

Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle hamile ve engelli kamu çalışanlarına yarın için 1 gün idari izin verildi.



Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı Elazığ'da etkili oldu. Okulların deprem nedeniyle 24 Şubat'ta açılacak olmasından dolayı valilik,bugün olduğu gibi yarında engelli ve hamile kamu çalışanlarına izin verildiğini açıkladı. Açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ile hamile personel 14 Şubat 2020 Cuma günü bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır. Öte yandan kar yağışı nedeniyle özellikle ulaşımda oluşabilecek tehlikelere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA