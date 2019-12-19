Elazığ'da hakkında 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Elazığ'da hakkında 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Elazığ'da 4 farklı suçtan hakkında 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

19.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:40
Elazığ'da hakkında 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

'da 4 farklı suçtan hakkında 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı (JASAT) tarafından yürütülen çalışma ile 4 ayrı suçtan hakkında 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunan H.M.T. adresine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.M.T. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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