Elazığ'da hakkında 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Elazığ'da 4 farklı suçtan hakkında 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Elazığ'da 4 farklı suçtan hakkında 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışma ile 4 ayrı suçtan hakkında 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunan H.M.T. adresine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.M.T. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.