ELAZIĞ'DA HAK SAHİPLİĞİ İÇİN MOBİL EKİP KURULDU
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ELAZIĞ'DA HAK SAHİPLİĞİ İÇİN MOBİL EKİP KURULDU

ELAZIĞ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından başlatılan hak sahipliği ve borçlandırma sürecinde, müracaatlar için kentte oluşturulan noktalara gelemeyen hasta ve engelli vatandaşlar için AFAD tarafından mobil ekip kuruldu.

08.08.2020 10:36 | Son Güncelleme: 08.08.2020 10:47

ELAZIĞ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından başlatılan hak sahipliği ve borçlandırma sürecinde, müracaatlar için kentte oluşturulan noktalara gelemeyen hasta ve engelli vatandaşlar için AFAD tarafından mobil ekip kuruldu. Mobil ekip, sokak sokak gezip hak sahiplerini belirliyor.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybetti. Depremde evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşlar için de 15 Haziran'da hak sahipliği ve borçlandırma süreci başladı. Süreç kapsamında kentte 20 noktada müracaatlar alınmaya başladı. Hasta, yatalak ve engeli olup da noktalara gidemeyen vatandaşlar için AFAD tarafından mobil ekip kuruldu. Ekipler, noktalara gelemeyen vatandaşların müracaatlarını, bulundukları yere gidip alarak hak kaybının önüne geçiyor. Hak sahipliği ve borçlandırma süreci 13 Ağustos'ta sona erecek.

HASTANE YATAĞINDA HAK SAHİBİ OLDU

Depremde evi hasar gören ve hastalığı nedeniyle 2 aydır hastanede tedavi gören Mehmet Feyzi Yasul (81), mobil ekibe teşekkür ederek, "AFAD ekibinden Allah razı olsun. Eve baktılar, durumu düzelttiler. 2 aydır hasta olduğum için hastanede yatıyorum. Gelip evrağı hastanede imzalattılar. Allah memleketimizden, devletimizden, ekipten, hepsinden razı olsun" dedi.

Koçharman köyü muhtarı ve aynı zamanda Mehmet Feyzi Yasul'un oğlu olan Hasan Tahsin Yasul da, "Babam şu anda yatalak durumda. AFAD müdürüne sonsuz teşekkür ederiz. Mobil ekibini hastaneye yolladı. Hak sahipliğini hastanede yaptı. Gerçekten devletimizin ne kadar büyük ve elinin ne kadar uzun olduğunu burada hissettik, sürekli vatandaşın yanında olduğunu gördük. Babamı başvuruya götürme şansımız yoktu. Sağ olsunlar bir dilekçe ile mobil ekip geldi. Burada babamın bütün imzalarını alıp hak sahibi yaptı. Depremde herkes yanımızdaydı. Devletin eli gerçekten de uzun. Mahallesinden köyüne hatta mezrasına kadar devletin yanımızda olduğunu hissettik. Zor bir süreç geçirdik, bunun arkasından bir de pandemi geldi. Gerçekten süreç çok iyi gitti. Devletimizle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

'HAK KAYBINI ÖNLEMEYE ÇALIŞIYORUZ'

AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, 24 Ocak'ta meydana gelen deprem nedeniyle hak sahipliği ve borçlandırma sürecinin 15 Haziran'da başlayıp 13 Ağustos'ta tamamlanacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu süre içinde şehir ve ilçe merkezlerinde 20'ye yakın lokasyonda vatandaşlarımızın hak sahipliği ve borçlandırma müracaatlarını alıyoruz. Ancak aynı durumda evlerde yaşlıları olan, hastanelerde yatalak olan ve huzurevlerinde kalan vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımızın yeniden noter sürecinde zorluk yaşamamaları ve müracaatlarını kolaylaştırmak için mobil ekip oluşturduk. Personelimiz, vatandaşların bize ulaşmaları halinde hastanelerde, huzurevlerinde veya kendi evlerinde müracaatlarını alıyorlar. Bu şekilde vatandaşların hak kaybını önlemeye çalışıyoruz. 6 kişilik bir mobil ekibimiz var. İlçelerde veya hastanelerde de olsa, ekipler vatandaşların müracaatlarını alıyorlar."

ELAZIĞ'DA HAK SAHİPLİĞİ İÇİN MOBİL EKİP KURULDU

Kaynak: DHA

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