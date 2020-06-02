Elazığ'da hak sahipliği başvuru süreci 15 Haziran'da 17 noktada başlıyor
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Elazığ'da hak sahipliği başvuru süreci 15 Haziran'da 17 noktada başlıyor

Elazığ'da depremde hasar alan yapılarla ilgili hak sahipliği başvuru sürecinin 15 Haziran'da 17 farklı noktada başlayacağı bildirildi.

Elazığ'da hak sahipliği başvuru süreci 15 Haziran'da 17 noktada başlıyor
02.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:52

Elazığ'da depremde hasar alan yapılarla ilgili hak sahipliği başvuru sürecinin 15 Haziran'da 17 farklı noktada başlayacağı bildirildi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında hasar tespit sürecinin tamamlanmasıyla birlikte hak sahipliğe sürecine geçildi. Bu kapsamda Hasar tespit raporlarında konut, iş yeri ve köylerde de ahırlarının hasar durumları yıkık, ağır ve orta hasarlı olan depremzedeler için hak sahipliği süreci başvurularının 15 Haziran ile 19 Temmuz arasında yapılacağı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'den (AFAD) bildirildi.

Kentte belirlenen okullar, geçici barınma merkezleri ile eski devlet hastanesinden oluşan 14 nokta ile Sivrice, Maden ve Baskil ilçeleri hükümet konaklarında oluşturulan toplam 17 müracaat ofisinde başvuru alınacağı kaydedildi.

Korona virüs salgını sürecinin devam etmesi nedeniyle yoğunluk oluşmaması için başvuru yapacakların T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre, 0 ile bitenlerin 15-21 Haziran, 2 ile bitenlerin 22 ile 28 Haziran, 4 ile bitenlerin 29 Haziran ile 05 Temmuz, 6 ile bitenlerin 6 ile 12 Temmuz, 8 ile bitenlerin ise 13 ile 19 Temmuz arası başvuru yapabileceği duyuruldu.

Ayrıca, başvuruların kanun gereği 2 aylık yasal süre içerisinde yapılması gerektiği, yasal süre dışındaki başvuruların kabul edilmeyeceği için, süresinde başvurmayanların hak sahibi olamayacağına dikkat çekilerek uyarıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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