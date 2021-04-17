Elazığ'da hafta içi yoğunluk olan caddeler, kısıtlamayla sessizliğe büründü
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Elazığ'da hafta içi yoğunluk olan caddeler, kısıtlamayla sessizliğe büründü

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - Haberler | Güncel

Elazığ'da hafta içi yoğunluk olan caddeler, kısıtlamayla sessizliğe büründü Korona virüs (Covid-19) risk tablosunda kırmızı kategoride yer alan Elazığ'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

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Elazığ'da hafta içi yoğunluk olan caddeler, kısıtlamayla sessizliğe büründü

ELAZIĞ - Korona virüs (Covid-19) risk tablosunda kırmızı kategoride yer alan Elazığ'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Covid-19 ile mücadele kapsamında hem denetimler yapılıyor, hem de alınan kısıtlama kararları uygulanıyor. Çok yüksek riskli iller arasında olan kentte, Ramazan ayında her ilde olduğu gibi dün akşam saat 19.00'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Devam eden sokak kısıtlamasının gündüzünde de cadde ve sokaklar zorunlu olarak çıkanların dışında boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde kentin birçok noktasında kısıtlama ile ilgili kontrol noktaları kurarak hem sabit hem de devriye şeklinde uygulamaya geçti. Şuana kadar her hangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı şehirde denetimlerin Pazartesi sabahına kadar sürekli devam edeceği ve kısıtlama kararına uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı aktarıldı.

Gerekli olmadıkça vatandaşların sokağa çıkmamaları konusunda uyaran Eczacı Adil Begiç, "Sokağa çıkma yasağı mevcut. Biz sağlıkçı olduğumuz için görevimizin başındayız. Halkımızın sağlığı için buradayız. Vakalar da şuanda artış gösterdi. Biz de halkımızdan tedbirlere uymalarını, sokağa çıkmamalarını istiyoruz" dedi.

Elazığ'da hafta içi yoğunluk olan caddeler, kısıtlamayla sessizliğe büründü
Elazığ'da hafta içi yoğunluk olan caddeler, kısıtlamayla sessizliğe büründü
Elazığ'da hafta içi yoğunluk olan caddeler, kısıtlamayla sessizliğe büründü
Elazığ'da hafta içi yoğunluk olan caddeler, kısıtlamayla sessizliğe büründü
Elazığ'da hafta içi yoğunluk olan caddeler, kısıtlamayla sessizliğe büründü
Elazığ'da hafta içi yoğunluk olan caddeler, kısıtlamayla sessizliğe büründü
Elazığ'da hafta içi yoğunluk olan caddeler, kısıtlamayla sessizliğe büründü
Elazığ'da hafta içi yoğunluk olan caddeler, kısıtlamayla sessizliğe büründü
Elazığ'da hafta içi yoğunluk olan caddeler, kısıtlamayla sessizliğe büründü
Elazığ'da hafta içi yoğunluk olan caddeler, kısıtlamayla sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK

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