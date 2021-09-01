Elazığ'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 7 yaralı

Elazığ'da 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 7 kişi yaralandı.

Elazığ'da 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu Hazar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BN 447 plakalı hafif ticari araç ile 50 ABS 107 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 7 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı