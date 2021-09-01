Elazığ'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 7 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 7 yaralı

Elazığ'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 7 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Elazığ'da 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 7 kişi yaralandı.

Elazığ'da 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu Hazar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BN 447 plakalı hafif ticari araç ile 50 ABS 107 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 7 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

Elazığ'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 7 yaralı
Elazığ'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 7 yaralı
Elazığ'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 7 yaralı
Elazığ'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi! SULTANGAZİ'DE TAKSİCİ ÇARPTIĞI 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK VE ANNESİNİ HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI
Son dakika haberi! SULTANGAZİ'DE TAKSİCİ ÇARPTIĞI 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK VE ANNESİNİ HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI
Duvardan sızan sarı su, esnafı harekete geçirdi! Penceresinden girilen evde yaşlı adam ölü bulundu
Duvardan sızan sarı su, esnafı harekete geçirdi! Penceresinden girilen evde yaşlı adam ölü bulundu
Daha önce minibüste sorun çıkaran maske karşıtı kadın bu kez İETT otobüsünü karıştırdı
Daha önce minibüste sorun çıkaran maske karşıtı kadın bu kez İETT otobüsünü karıştırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Derya Baykal Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Muslera Ali Öztürk Ünal Karaman Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Elazığ'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 7 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.09.2021 17:07:14. #1.13#

title