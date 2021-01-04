Elazığ'da hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı (2)
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Elazığ'da hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı (2)

04.01.2021 21:18 | Son Güncelleme: 04.01.2021 21:23
Elazığ'da hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİElazığ'da, hafif ticari aracın, karşı şeride geçerek otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 6 kişiden 2 kişi daha kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Elazığ'da, hafif ticari aracın, karşı şeride geçerek otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 6 kişiden 2 kişi daha kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. böylece kazada ölü sayısı 4'e yükselirken, tedavileri devam eden 4 yaralının da hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Ölenlerin kimlik tespit çalışması sürüyor. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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