Elazığ'da hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİElazığ'da, hafif ticari aracın, karşı şeride geçerek otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 6 kişiden 2 kişi daha kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Elazığ'da, hafif ticari aracın, karşı şeride geçerek otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 6 kişiden 2 kişi daha kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. böylece kazada ölü sayısı 4'e yükselirken, tedavileri devam eden 4 yaralının da hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Ölenlerin kimlik tespit çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ