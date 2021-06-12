Elazığ'da hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı
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Elazığ'da hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

Elazığ'da hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Keban ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Nuri Emre idaresindeki 44 LF 622 plakalı hafif ticari araç, Akçatepe köyü Doğanlar Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Emre ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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