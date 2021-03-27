Elazığ'da hadis ezberleme yarışması düzenlendi
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Elazığ'da hadis ezberleme yarışması düzenlendi

Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel
Elazığ'da hadis ezberleme yarışması düzenlendi

Palu ilçesinde hadis ezberleme yarışması düzenlendi.

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Palu ilçesinde hadis ezberleme yarışması düzenlendi.

Palu Müftülüğü tarafından Sadi Keser Camisinde düzenlenen yarışmada, birinciye bin, ikinciye çeyrek altın, üçüncü ise 500 lira ödül verildi.

İlçe Müftüsü Ayet Usta, gençlerin ahlaki gelişimine katkı sağlamak amacıyla yarışmayı düzenlediklerini söyledi.

Yarışmaya ilginin yoğun olduğunu kaydeden Usta, "Yarışmada derece yapanları ödüllendirdik." dedi.

Ödül törenine, Palu Kaymakamı Tayfun Deli, Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım, Müftülük çalışanları ve yarışmacılar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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