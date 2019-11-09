Elazığ'da gümrük kaçağı saat ele geçirildi

09.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:08

Elazığ'da gümrük kaçağı 35 saat ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde olası kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, yasa dışı yollarla yurda getirildiği tespit edilen 35 sim kart takılabilen saat ele geçirildi.



Olayla ilgili araç sürücü S.K. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA