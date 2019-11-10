Elazığ'da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

10.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:40

Elazığ'da gümrük kaçağı 26 cep telefonu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı.



Aramada, yasa dışı yollarla yurda getirildiği tespit edilen 26 cep telefonu ele geçirildi.



Olayla ilgili araç sürücüsü A.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA