Elazığ'da gümrük kaçağı 80 çift spor ayakkabısı ele geçti
Haberler » Güncel » Elazığ'da gümrük kaçağı 80 çift spor ayakkabısı ele geçti - Haber

Elazığ'da gümrük kaçağı 80 çift spor ayakkabısı ele geçti

ELAZIĞ'da jandarma tarafından arama yapılan araçta gümrük kaçağı 80 çift spor ayakkabısı ele geçirildi.

27.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:50
Elazığ'da gümrük kaçağı 80 çift spor ayakkabısı ele geçti

ELAZIĞ'da tarafından arama yapılan araçta gümrük kaçağı 80 çift ayakkabısı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, Türkiye'ye yasa dışı yollardan getirildikleri belirlenen 80 çift spor ayakkabısı ele geçirdi. Ayakkabılara el koyan ekipler, sürücü hakkında yasal işlem yaptı.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et