30.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:28

Elazığ'da gümrük kaçağı 50 cep telefonu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak cep telefonu satışının önlenmesine yönelik alınan bir istihbarat üzerine çalışma başlattı.



Yapılan çalışmada takibe alınan araçlarda arama yapan ekipler, 50 kaçak cep telefonu ile 317 güç kaynağı, mikrofon, ses topu, şarj cihazı gibi cep telefonu aksesuarı ele geçirdi.



Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA