Elazığ'da gümrük kaçağı 13 cep telefonu ele geçirildi

20.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:28

Elazığ'da gümrük kaçağı 13 cep telefonu ela aksesuar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı.



Aramada, yasa dışı yollarla yurda getirildiği tespit edilen 13 cep telefonu ele geçirildi, olayla ilgili araç sürücüsü C.Ç gözaltına alındı.



Öte yandan ekipler, diğer bir araçta yaptıkları aramada ise 165 cep telefonu aksesuarı ile bilgisayar sarf malzemesi ele geçirdi, olaya ilişkin araç sürücüsü A.P'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA