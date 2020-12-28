Elazığ'da gönüllüler dezavantajlı ailelere ekmek ulaştırdı
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Elazığ'da gönüllüler dezavantajlı ailelere ekmek ulaştırdı

28.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:13
Elazığ'da gönüllüler dezavantajlı ailelere ekmek ulaştırdı

Elazığ'da Kızılay gönüllüleri, dezavantajlı aileler için mahalle mahalle dolaşarak yaklaşık 3 bin adet ekmek dağıttı.

Elazığ'da Kızılay gönüllüleri, dezavantajlı aileler için mahalle mahalle dolaşarak yaklaşık 3 bin adet ekmek dağıttı.

Türk Kızılayı, Covid-19 salgını kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında da gönüllülerin desteğiyle sahada çalışma yürütüyor.Bu kapsamda Türk Kızılay Elazığ Şubesi Genç Kızılay İl Teşkilatı başlattığı 'Veren El ile Alan El' kampanyası kapsamında hayırseverlerden topladıkları bağış ile ihtiyaç sahibi aileler için ekmek aldı. Genç gönüllüler, daha önceden belirlenen başta Zafran, Hicret ve Aksaray mahallelerindeki aileler olmak üzere ihtiyaç sahiplerine kapı kapı gezerek yaklaşık 3 bin adet ekmek ulaştırdı. Cumartesi günü bin adet ekmek dağıtımı yapan gönüllüler, Pazar günü deprem olması nedeniyle de çalışmasını sürdürüp aileler 2 bin adet ekmek ulaştırdı.

Düzenledikleri kampanya ile ihtiyaç sahibi ailelere ekmek dağıtımında bulunduklarını belirten Genç Kızılay Elazığ İl Başkanı Fatih Bozkurt, vatandaşların ve Genç Kızılay Teşkilatı'nın içinde eş, dost ve akrabalardan aldıkları bağışla bu çalışmayı yaptıklarını aktardı. - ELAZIĞ

Elazığ'da gönüllüler dezavantajlı ailelere ekmek ulaştırdı
Elazığ'da gönüllüler dezavantajlı ailelere ekmek ulaştırdı
Elazığ'da gönüllüler dezavantajlı ailelere ekmek ulaştırdı
Elazığ'da gönüllüler dezavantajlı ailelere ekmek ulaştırdı
Elazığ'da gönüllüler dezavantajlı ailelere ekmek ulaştırdı
Elazığ'da gönüllüler dezavantajlı ailelere ekmek ulaştırdı
Elazığ'da gönüllüler dezavantajlı ailelere ekmek ulaştırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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