Elazığ'da Gönüllü Öğretmenlerden Oluşan MEB Arama Kurtarma Ekibi "Akub" Deprem Tatbikatı Gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da Gönüllü Öğretmenlerden Oluşan MEB Arama Kurtarma Ekibi "Akub" Deprem Tatbikatı Gerçekleştirdi

Elazığ'da Gönüllü Öğretmenlerden Oluşan MEB Arama Kurtarma Ekibi 'Akub' Deprem Tatbikatı Gerçekleştirdi
Habermetre - Haberler | Toplum

Elazığ Milli Eğitim il Müdürlüğü bünyesinde 30 kişilik AKUB ekibi kurulduğu açıklandı.

Elazığ Milli Eğitim il Müdürlüğü bünyesinde 30 kişilik AKUB ekibi kurulduğu açıklandı.

Kuruluşunun ardından gerekli eğitimi alan AKUB'un tanıtımı Sivrice ilçesinde düzenlenen tatbikat ile yapıldı. Milli eğitim bakanlığı ve AFAD başkanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma teknisyenleri ile koordineli olarak Elazığ'da daha önce de 10 saatlik arama kurtarma eğitimi yapılmıştı. Verilen bu eğitimler neticesinde gönüllülük esasında dayalı tespit edilen, öğretmen ve personelden oluşan 30 kişilik MEB Elazığ AKUB ekibi 32 saatlik arama kurtarma eğitimi aldı.

Bugün İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk'ün katılımıyla belgelerini alan gönüllü ekip, son olarak Elazığ depreminin merkez üssü olan Sivrice ilçesinde AFAD merkezinde enkazda arama-kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Afet ve acil durumlarda etkin görev alacak AKUB ekipleri, ihtiyaç duyulduğu her anda AFAD ile koordineli olarak olay yerinde görevlendirileceği belirtildi.

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Sedat Peker Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hasibe Eren Selçuk Balcı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elazığ'da Gönüllü Öğretmenlerden Oluşan MEB Arama Kurtarma Ekibi "Akub" Deprem Tatbikatı Gerçekleştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 04:47:06. #1.15#

title