Elazığ'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı - Haberler
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Elazığ'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

Elazığ'da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, bir otobüs firmasının Elazığ il merkezine girmeden uygulama noktasındaki kontrollere takılmamak için sahte belgeleri olan Afganistan uyruklu 6 şahsı indirdiği, uygulama noktasında gerekli kontrolleri yaptıktan sonra indirilen Afganları, Güney Çevre Yolunda tekrar otobüse bindirdiği tespit edildi.

Bunun üzerine takibe alınan otobüs polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan işlemlerin ardından otobüs personeli ile Elazığ'a yabancı uyruklu şahısların sevkiyatını organize ettiği tespit edilen M.G. (33), N.Ş. (45), H.T. (34), E.B. (38), ve B.B. (34) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler bugün adliye sevk edildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

Elazığ'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

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