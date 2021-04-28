- Elazığ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 11 işçi hastaneye kaldırıldı
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- Elazığ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 11 işçi hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ - Haberler | 3. Sayfa

- Elazığ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 11 işçi hastaneye kaldırıldı Elazığ'da yedikleri yemeğin arından rahatsızlanan 11 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

- Elazığ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 11 işçi hastaneye kaldırıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da yedikleri yemeğin arından rahatsızlanan 11 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesinde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edilen bilgiye göre, iftar yemeğinden sonra işçilerden bazılarında mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi yaşandı.Bir kişi özel araçla hastaneye kaldırılırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.Gıda zehirlenmesi şüphesi bulunan 10 işçi de ambulanslarla Fırat Üniversitesi ve Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Toplamda altına alınan 11 işçini sağlık durumlarının iyi olduğu, gözetim altında tutulduğu bildirildi.

Öteyandan olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

- Elazığ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 11 işçi hastaneye kaldırıldı
- Elazığ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 11 işçi hastaneye kaldırıldı
- Elazığ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 11 işçi hastaneye kaldırıldı
- Elazığ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 11 işçi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ

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