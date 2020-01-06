Elazığ'da gıda zehirlenmesi şüphesi
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Elazığ'da gıda zehirlenmesi şüphesi

Elazığ'da 34 üniversite öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

06.01.2020 09:39 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:42

'da 34 üniversite öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İzzet Paşa Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 34 öğrencisinde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayeti görülmesi üzerine yurt yetkilileri 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı.

Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan öğrenciler tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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: Elazığ'da gıda zehirlenmesi şüphesi
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