Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri yoğun çaba gösterdi.

Tesisteki yangını söndüren ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen