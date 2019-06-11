Elazığ'da gerginlik

Elazığ'da, bir esnafın Suriyeliler tarafından darbedildiği iddiaları üzerine, mahalleli ile Suriyeliler arasında çıkan kavgada iki Suriyeli yaralandı.

İddiaya göre, Sarayatik Mahallesi'nde berber dükkanı işleten esnaf ile birkaç Suriyeli arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve berberin darbedildiği iddiası üzerine, mahalle sakinleri ile Suriyeliler arasında kavga çıktı.

Kavgada yaralanan 2 Suriyeli, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinleri, polisin uyarısı üzerine dağıldı.

Kaynak: AA