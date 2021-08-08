Elazığ'da gerçeği aratmayan yangın ve deprem tatbikatı
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Elazığ'da gerçeği aratmayan yangın ve deprem tatbikatı

Elazığ'da gerçeği aratmayan yangın ve deprem tatbikatı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ Mediline Hospital'de gerçekleştirilen yangın ve deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

Elazığ Mediline Hospital'de gerçekleştirilen yangın ve deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

Afet Planı Uygulaması kapsamında Elazığ Mediline Hospital'de deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği Elazığ'da 5,8 şiddetindeki deprem neticesinde hastanenin bazı bölümlerinde çöküntü meydana geldi. Hastane, personeller tarafından boşaltılırken olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. UMKE hastanede yaralı olarak bulunan 2, itfaiye ekipleri de yangına bağlı zehirlenmeden içeride kalan 1 kişiyi merdiven kullanarak kurtardı.

Bugün burada Mediline Hospital Hastanesi olarak bir yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirdiklerini aktaran Hastane Müdürü Kürşat Karahüseyinoğlu, "Özellikle tüm personelimiz aksi bir durumda neler yapması gerektiğini ve nasıl davranması gerektiğini öğrenmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne, Sağlık İl Müdürlüğü UMKE ve 112 ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.

İllerinde gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki depremden ötürü hastanenin 3'üncü katında bir yangın meydana geldiğini kaydeden Mediline Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Emine Kabacıoğlu, "Olay yönetimi toplanarak Kırmızı ve Mor kod verildi. Olay yerinin aldığı kararlar doğrultusunda hastanede hasta ve personel tahliyeleri gerçekleşti. Sonrasında UMKE, 112 ve itfaiye ekiplerine bilgi verildi. 3'üncü katta alçıpanın düşmesiyle yaralanan 1 travma hastası yangından etkilenen 1 yaralımız ve tahliye sonucunda ayağında yaralanan 1 yaralımız olma üzere toplamda 3 yaralılarımızın en yakın hastanelere sevkleri sağlandı. Hastanemiz 13.40 itibari ile tüm tahliyesi sağlandı. Bu tatbikatla beraber hastanedeki personellerimiz bilinçlendi ve akabinde böyle bir durum olduğunda neler yapacaklarını öğrenmiş oldular" diye konuştu.

Hastane Afet Planı bünyesinde Elazığ'da senaryo gereği 5.8 büyüklüğündeki bir deprem gerçekleştiğini dile getiren Elazığ UMKE sorumlusu Yalçın Öngören de, "Bu deprem sonrasında elektrik tesisatından yangın çıktığı bilgisi alındı. Olay yerinde 2 ekip toplamda 10 kişi intikal ettik. Kısa bir sürede yaralanan vatandaşların müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Travmalı hastalarımız 112 ekiplerimize teslim edildi. Hastalarımız 112 ekiplerimizle birlikte hastanelere sevk edildi" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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