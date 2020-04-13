Elazığ'da gençlere sürpriz doğum günleri
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Elazığ, Güncel

Elazığ'da gençlere sürpriz doğum günleri

Elazığ'da korona virüs nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş altı gençlerin doğum günleri, üstü açık tur otobüsüyle Kürsübaşı ekibi tarafından mahalle mahalle gezilerek kutlamaya devam ediyor.

13.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:47
Elazığ'da gençlere sürpriz doğum günleri

Elazığ'da korona virüs nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş altı gençlerin doğum günleri, üstü açık tur otobüsüyle Kürsübaşı ekibi tarafından mahalle mahalle gezilerek kutlamaya devam ediyor.

Ülke geneline olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekiler sokağa çıkmıyor. Kentte tüm tedbirler uygulanırken bu süreçte doğum günlerini evde geçirmek zorunda kalan gençleri, Elazığ Belediyesi yalnız bırakmadı. Belediye bünyesindeki Kürsübaşı ekibi, yerel sanatçı Fatih Çakar'la birlikte seslendirilen mahalli müziklerle doğum günü olanlara unutulmaz bir an yaşatıldı. Mahalle mahalle dolaşan üstü açık otobüs ile konser veren ekipler, çocukların yeni yaşını kutlayarak hediye dağıttı.

Hiç ummadığı bir sürpriz doğum günü kutlaması olduğunu ifade eden Utku Can Öznay, düşünülen bu incelikten dolayı teşekkür etti. Sürpriz doğum günü kutlamasıyla büyük mutluluk yaşadığını aktaran 11 yaşındaki Zeynep Özaltın ise, hayatı boyunca unutamayacağı bir doğum günü yaşadığını aktardı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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