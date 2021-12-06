Elazığ'da Gençler A Basketbol Müsabakaları sona erdi - Haberler Spor
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Elazığ'da Gençler A Basketbol Müsabakaları sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Elazığ'da Gençler A Basketbol Müsabakaları sona erdi

Elazığ'da 220 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Gençler A Basketbol Müsabakaları sona erdi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 220 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Gençler A Basketbol Müsabakaları sona erdi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 26 Kasım - 6 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler A Basketbol Müsabakaları sona erdi. Mücadelelere 12 erkek, 4 kız takımı olmak üzere toplamda 220 sporcu katıldı. Karşılaşmalarda birinciliği genç erkek ve kızlarda Kaya Karakaya Spor Lisesi omuzladı. - ELAZIĞ

Elazığ'da Gençler A Basketbol Müsabakaları sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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