Elazığ'da "Geleceğine Kan Var" etkinliği
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Elazığ'da "Geleceğine Kan Var" etkinliği

09.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:45
Elazığ'da

Elazığ'da Birevim "Bir Gelecek" projesi kapsamında "Geleceğine Kan Var" etkinliğinin ikincisi düzenlendi.

Elazığ'da Birevim "Bir Gelecek" projesi kapsamında "Geleceğine Kan Var" etkinliğinin ikincisi düzenlendi.

Türk Kızılay kan bağış aracında bağış yapan Bir Gelecek Projesi Genel Koordinatörü Mustafa Alpay, kan bağışının önemini vurguladı.

Bu zor günlerde herkesin kan bağışı yapması gerektiğini kaydeden Alpay, şöyle devam etti:

"Kızılay'a destek vermekten çok mutluyuz. Çalışanlarımız ve vatandaşlarımız kan bağışının hassasiyetini biliyor. Bu sebeple etkinlik yoğun ilgi gördü. Bağışlayacağımız her ünite kan, insanlarımıza faydalı olacak. Üstelik kan vermenin hücrelerimizi yenileceğini daha sağlıklı ve güçlü olacağımızı da unutmamak lazım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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