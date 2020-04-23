Elazığ'da 'Gakkobüs' çocuklar için gezdi Elazığ'da 'Gakkobüs' çocuklar için gezdiELAZIĞ Belediyesi, kentin tanıtımında kullanılan 'Gakkobüs' isimli araçta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklar için müzik etkinliği düzenledi.

Elazığ'da 'Gakkobüs' çocuklar için gezdi ELAZIĞ Belediyesi, kentin tanıtımında kullanılan 'Gakkobüs' isimli araçta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklar için müzik etkinliği düzenledi. Elazığ Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde çıkamayan çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlik kapsamında kentin kültürel tanıtımında kullanılan 'Gakkobüs' isimli araç çocuklar için süslendi. Kentin birçok noktasını gezen 'Gakkobüs'te yer alan grup, evlerinde kalan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı müzik eşliğinde kutladı. Kaynak: DHA