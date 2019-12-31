Elazığ'da 'Gağan' etkinliği

31.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:11

Elazığ'da yeni yılın erken kutlanması anlamına gelen 'Gağan' etkinliği düzenlendi.



Elazığ'da bu yıl ilk defa düzenlenen "Gağan" etkinliği Yıldızbağları Mahallesi Muhtarlığı önünde yapıldı. Bir erkeğin, kadın kılığına girdiği etkinlikte vatandaşlar davul-zurna eşliğinde oyun oynadı. Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlik yapılan yöresel yiyeceklerin ikram edilmesiyle sona serdi.



Etkinlikle ilgili bilgi veren Mahalle Muhtarı İmam Taş, "Etkinliğin adı Gağan etkinliğidir. Yeni yıla merhaba eski yıla güle güle anlamına gelir. Çok eski bir gelenektir. Biz Elazığ'da ilk defa yapıyoruz" dedi.



Mahallede özellikle Tuncelilerin çok yoğun yaşadığı bir yer olduğu için bu sene böyle bir etkinliği yaptıklarını aktaran Taş, "Gağan etkinliğinin asıl amacı kendi kimliğimizi, kültürümüzü ve inançlarımızı kaybetmemek adına onları yaşatmak için yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



Kadınlara nasıl bakılması gerektiğini neler düşünüldüğünü ve neler hissedildiğini anlamak için kadın kıyafeti giydiğini belirten Hüseyin Akkoç ise, "Kadın kılığında erkeklere mesaj veriyorum. Unutmayalım ki şiddete karşıyız kadınlarımıza saygılı olalım hepimiz bir kadından oluştuk birini incitmeden önce anne ve bacılarımızı düşünüp ona göre hareket edelim" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA