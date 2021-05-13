Elazığ'da futbol oynarken üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti
Elazığ'ın Maden ilçesinde, futbol oynarken devrilen kale direğinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
Elazığ'ın Maden ilçesinde, futbol oynarken devrilen kale direğinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çitli köyünde çocuklar futbol oynarken kale direği 8 yaşındaki Hamza Yıldız'ın üzerine devrildi.
Çocukların haber vermesi üzerine olay yerine gelen köylüler, durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Maden Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk