Elazığ'da futbol oynarken üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da futbol oynarken üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti

Elazığ'da futbol oynarken üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Maden ilçesinde, futbol oynarken devrilen kale direğinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Elazığ'ın Maden ilçesinde, futbol oynarken devrilen kale direğinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çitli köyünde çocuklar futbol oynarken kale direği 8 yaşındaki Hamza Yıldız'ın üzerine devrildi.

Çocukların haber vermesi üzerine olay yerine gelen köylüler, durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Maden Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Diego Arda Turan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Elazığ'da futbol oynarken üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 22:50:57. #1.16#

title