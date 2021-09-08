Elazığ'da futbol hakemliği kursu açılacak

Elazığ İl Hakem Kurulu ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Elazığ Şubesi'nin girişimleriyle futbol hakemliği kursu açılacak.

Elazığ İl Hakem Kurulu ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Elazığ Şubesi'nin girişimleriyle futbol hakemliği kursu açılacak.

Elazığ'da İl Hakem Kurulu ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Elazığ Şubesinin ortak girişimiyle hakemlik kursu açılacak. Kursa ilişkin olarak açıklamalarda bulunan TFFHGD Elazığ Şube Başkanı Adnan Akbulut, "16-27 yaş aralığındaki hakem adaylarımızı kursumuza bekliyoruz. Aradığımız kriter erkeklerde en az 1.70 boy ve bayanlarda 1.60 santimetre olmak. Covid-19 aşılarının da tamamlanmış olması gerekmektedir. Kursiyerlerimizin asgari lise mezunu veya lise öğrencisi olması gerekmektedir. Kursumuza son başvuru tarihi olarak 10 Ekim 2021 tarihini belirledik" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı