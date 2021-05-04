ELAZIĞ'DA FIRTINANIN ETKİSİYLE BİNANIN DIŞ KAPLAMASI SÖKÜLDÜ
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ELAZIĞ'DA FIRTINANIN ETKİSİYLE BİNANIN DIŞ KAPLAMASI SÖKÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın dış kaplaması yerinden sökülerek sokağa düştü.

ELAZIĞ'da, etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın dış kaplaması yerinden sökülerek sokağa düştü.

Elazığ'da, bugün etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından gün boyu etkisini sürdüren fırtınada bir binanın dış cephe kaplamaları yerinden söküldü. Binadan sökülen parçalar ise çevrede tehlike oluştururken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

ELAZIĞ'DA FIRTINANIN ETKİSİYLE BİNANIN DIŞ KAPLAMASI SÖKÜLDÜ
ELAZIĞ'DA FIRTINANIN ETKİSİYLE BİNANIN DIŞ KAPLAMASI SÖKÜLDÜ
ELAZIĞ'DA FIRTINANIN ETKİSİYLE BİNANIN DIŞ KAPLAMASI SÖKÜLDÜ
ELAZIĞ'DA FIRTINANIN ETKİSİYLE BİNANIN DIŞ KAPLAMASI SÖKÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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