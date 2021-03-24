Elazığ'da fırtınada bazı evlerin çatısı uçtu, elektrik direkleri devrildi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde etkili olan fırtına hasara yol açtı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde etkili olan fırtına hasara yol açtı.

Gece etkili olan fırtına nedeniyle Bağlıağaç köyünde iki ağılın duvarlarının devrilmesi sonucu 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

Ağamezrası köyünde bazı evlerin çatısı uçtu.

İlçeye 2 kilometre uzaklıkta 4 elektrik direğinin fırtınada devrilmesiyle 30 köyde enerji kesintileri yaşandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk