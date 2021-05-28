Elazığ'da fırtına ağaçları yerinden söktü
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Elazığ'da fırtına ağaçları yerinden söktü

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Haberler | Güncel

Elazığ'da fırtına ağaçları yerinden söktü Elazığ'da etkili olan fırtına ağaçları yerinden söktü.

Elazığ'da fırtına ağaçları yerinden söktü

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan fırtına ağaçları yerinden söktü.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü'nün uyarasının ardından kuvvetli rüzgar ve fırtına Elazığ'da etkili oldu. Etkili olan fırtına nedeniyle merkeze bağlı Kaplıkaya köyünde bazı bahçelerde ağaçlar yerinden sökülüp devrildi. Ayrıca bir çok meyve ağacının da zarar gördüğü belirtildi.

Kent merkezinde de etkili olan kuvvetli rüzgarla birlikte yer yer toz bulutları oluştu.

Elazığ'da fırtına ağaçları yerinden söktü
Elazığ'da fırtına ağaçları yerinden söktü
Elazığ'da fırtına ağaçları yerinden söktü
Elazığ'da fırtına ağaçları yerinden söktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay

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