Elazığ'da, firari 3 hırsızlık hükümlüsü yakalandı

ELAZIĞ'da, 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalanarak, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kesinleşmiş cezaları bulunup, aranan hükümlülerle ilgili çalışma gerçekleştirdi. 'Hırsızlık' suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları olan B.A., E.Y. ve C.K., adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ