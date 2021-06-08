Elazığ'da Filistin'e destek kermesi
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Elazığ'da Filistin'e destek kermesi

Elazığ'da Filistin'e destek kermesi
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

TÜRK Kızılay Elazığ Şubesi, Filistinlilere destek amacıyla kermes düzenledi.

TÜRK Kızılay Elazığ Şubesi, Filistinlilere destek amacıyla kermes düzenledi. Elazığlı kadınlar tarafından hazırlanan yemek ve el emeği ürünlerinin satışlarında elde edilecek gelir, Filistin'de ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

Türk Kızılay Elazığ Şubesi İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek için kermes düzenledi. Kermeste, kadınların hazırladığı yemek ve el emeği ürünlerden elde edilen gelir, Filistinlilere gönderilecek. Türk Kızılay Elazığ Şubesi Başkanı Rahman Kızılkaya, vatandaşların kermese katkı sunması çağrısında bulunarak, şunları söyledi: "Filistin'deki mazlumlara yardımcı olmak için bu kermesi düzenledik. Bu kermesten elde edilen gelirler, Filistin'deki Müslüman kardeşlerimizin günübirlik ya da hayatlarını idame ettirmek için birçok temel ihtiyaçlarını karşılamak adına, Filistin'e gönderilecek. Amacımız, oradaki Müslüman kardeşlerimizin bir nebze de olsa yaralarını sarmak, onların yanında olduğumuzu hissettirmek. Elazığlı hemşehrilerimizin, Filistin'e yardım kampanyası adı altında başlatmış olduğumuz bu kermese, katkı sunmalarını bekliyoruz" dedi.


Elazığ'da Filistin'e destek kermesi
Elazığ'da Filistin'e destek kermesi
Elazığ'da Filistin'e destek kermesi
Elazığ'da Filistin'e destek kermesi
Elazığ'da Filistin'e destek kermesi
Elazığ'da Filistin'e destek kermesi
Elazığ'da Filistin'e destek kermesi
Elazığ'da Filistin'e destek kermesi
Elazığ'da Filistin'e destek kermesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

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