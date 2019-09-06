06.09.2019 11:29

- Elazığ'da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

ELAZIĞ - Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında bir doktorunda bulunduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, 4 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için Elazığ merkezli Erzurum, Bingöl ve Mardin'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda görevde olan bir polis ile bir doktorunda aralarında bulunduğu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin ifadeleri tamamlandı. 4 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA