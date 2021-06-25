ELAZIĞ'DA FETÖ FİRARİSİ, ÇİFTLİK EVİNDE YAKALANDI
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ELAZIĞ'DA FETÖ FİRARİSİ, ÇİFTLİK EVİNDE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan C.G., saklandığı çiftlik evinde yakalandı.

ELAZIĞ'da, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan C.G., saklandığı çiftlik evinde yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında terör örgütü FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, yaptıkları teknik takip çalışmasında C.G.'nin bir çiftlik evinde saklandığını belirledi. Bu kapsamda adrese operasyon düzenleyen ekipler, C.G.'yi saklandığı evde gözaltına aldı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından C.G., sevk edildiği adliyedeki mahkemede tutuklandı.

ELAZIĞ'DA FETÖ FİRARİSİ, ÇİFTLİK EVİNDE YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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