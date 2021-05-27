Elazığ'da FETÖ'den 6 yıl hapis cezası alan öğretmen yakalanıp, tutuklandı
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Elazığ'da FETÖ'den 6 yıl hapis cezası alan öğretmen yakalanıp, tutuklandı

Elazığ'da FETÖ'den 6 yıl hapis cezası alan öğretmen yakalanıp, tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezası alan eski öğretmen yakalanıp tutuklandı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezası alan eski öğretmen yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmada FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezasın alan meslekten ihraç edilen eski öğretmen O.Ö.'nün Elazığ'a geleceği belirlendi. Bunun üzerine çalışmasını sürdüren ekipler, şahsın bulunduğu aracı belirleyip durdurdu. Şüpheli O.Ö. durdurulan araçta jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da FETÖ'den 6 yıl hapis cezası alan öğretmen yakalanıp, tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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