Elazığ'da feci kaza: 4'ü çocuk 8 yaralı
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Elazığ'da feci kaza: 4'ü çocuk 8 yaralı

07.03.2021 14:30 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:35

Elazığ'da feci kaza: 4'ü çocuk 8 yaralı Elazığ'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Elazığ'da feci kaza: 4'ü çocuk 8 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Tunceli Çemişgezek karayolu Koruk köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyden çıkan C.S. idaresindeki 23 TC 315 plakalı kamyonet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 AZK 63 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, kaza ile ilgili inceleme yaptı.

Elazığ'da feci kaza: 4'ü çocuk 8 yaralı
Elazığ'da feci kaza: 4'ü çocuk 8 yaralı
Elazığ'da feci kaza: 4'ü çocuk 8 yaralı
Elazığ'da feci kaza: 4'ü çocuk 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL İBRAHİM VARLI

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