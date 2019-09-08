08.09.2019 01:53

Elazığ'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

-Elazığ'da motosiklete çarpıp altına alan ve 1 kişinin ölümüne neden olan araç sürücüsü kaçtı

ELAZIĞ - Elazığ'da hafif ticari araç motora çarpıp altında aldı, 1 kişi öldü, 1 ağır kişi yaralandı.Kaza sonrası sürücü yardım etmek yerine olay yerinde aracı bırakıp kaçtı.

Kaza, Merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi 302'nci Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 HZ 281 plakalı hafif ticari araç, Harun Çetintaş idaresindeki 35 AAK 83 plakalı motosiklete çarpıp altına aldı. Kazada sürücü Çetintaş ve arkasında oturan Ünal Tuzsuzoğlu ağır yaralandı. Kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı ancak motosiklet sürücüsü Çetintaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturmayı sürdüren Polis, kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA