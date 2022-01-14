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Elazığ'da farkındalık çalışmaları sürüyor

Elazığ'da farkındalık çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yürütülen farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yürütülen farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülmekte olan 'Bilinçli Kadın Bilinçli Gelecek' projesi kapsamında toplum farkındalık çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda ekipler kent genelinde mahalle, okul, fakülte, çay ocakları gibi birçok mekanı gezerek, KADES hakkında bilgilendirme yapıyor. Ekipler aynı zamanda 112 Acil Çağrı Hattı, UYUMA, En İyi Narkotik Polisi Anne, bilinçli internet kullanımı, soba zehirlenmeleri konularında, bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yaparak çeşitli konularda broşür dağıtıyor. - ELAZIĞ

Elazığ'da farkındalık çalışmaları sürüyor

Elazığ'da farkındalık çalışmaları sürüyor

Elazığ'da farkındalık çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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