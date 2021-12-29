Elazığ'da fahiş fiyat denetimleri başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da fahiş fiyat denetimleri başladı

Elazığ'da fahiş fiyat denetimleri başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da toptan ve perakende satış yerleri ile zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi başladı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da toptan ve perakende satış yerleri ile zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi başladı.

Elazığ Valiliğinin, toptan ve perakende satış yerleri ile zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi kapsamında görevlendirdiği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Defterdarlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğünün ortaklaşa oluşturduğu ekip denetimlere başladı. Toptan ve perakende satış yerleri ile zincir marketlerde yapılan denetimlerde fahiş fiyat ve piyasa fiyatlarını etkileyecek düzeyde mevsimsel şartlara bağlı stok miktarı, raf ve kasa fiyat karşılaştırılması, paket ürünlerin gramaj kontrolü ile ilgili mevzuatlar çerçevesinde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, ürünlerin alış ve satış fiyatları, etiket fiyatları, etiket değişim tarihlerindeki fiyatlamaların kontrol edilmeye devam edileceği bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da fahiş fiyat denetimleri başladı

Elazığ'da fahiş fiyat denetimleri başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title