Elazığ'da, evlerden kombi çalan hırsızlar yakalandı
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Elazığ'da, evlerden kombi çalan hırsızlar yakalandı

ELAZIĞ'da hırsızlık şüphelisi 6 kişi polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Elazığ'da, evlerden kombi çalan hırsızlar yakalandı
18.09.2020 10:57 | Son Güncelleme: 18.09.2020 11:01

ELAZIĞ'da hırsızlık şüphelisi 6 kişi polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 evden kombi ile bir kafeteryadan 48 bin lira değerinde malzemenin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonla 4 evden kombi çaldıkları belirlenen şüpheliler B.K., Ç.K., M.U., D.G. ve S.U. gözaltına alındı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada ele geçirilen 4 kombi sahiplerine teslim edildi. 

Kafeteryadan 48 bin lira değerinde malzemeleri çalan C.Ü. de tespit edilen adreste yakalandı. C.Ü. gözaltına alınırken, çaldığı malzemeler ise kafeterya sahibine teslim edildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Ahmet ÇÖTELİ
Ahmet ÇÖTELİ
DHA Editörü
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