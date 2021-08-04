Elazığ'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı
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Elazığ'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Elazığ'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında A.A.S'nin evinin bahçesine Hint keneviri ekimi yaptığı bilgisini aldı.

Bunun üzerine narkotik köpeğin de katılımıyla söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler, bahçede plastik kovalara ve toprağa ekili 53 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.A.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Elazığ'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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